Балтийский курс

20.05.2016.

18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.