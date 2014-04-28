Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
Rimi построит в Риге крупнейший в Балтии логистический центр25.01.2017.
«В течение ближайших четырех лет Латвия станет крупнейшим логистическим центром в странах Балтии,» – подчеркивает Валдис Турлайс, председатель правления Rimi Latvia, комментируя один из крупнейших в Балтии инвестиционных логистических проектов. Общий объем инвестиций в проект составляет 75 миллионов евро, которые в течение последующих четырех лет будут использованы для строительства современного логистического центра и производственного сектора. Реализация проекта позволит создать почти 600 новых рабочих мест, увеличить товарооборот в Латвии и Балтии, а также окажет положительное влияние на экономику Латвии.
Ключевые слова: Балтия, Грузовые перевозки, ЕС – Балтия, Инвестиции, Латвия, Логистика, Розничная торговля, Рынки и компании, Строительство, Хорошо для дела
25.01.2017.Управляющий Рижским портом Леонид Логинов уходит в отставку
25.01.2017.В 2016 году Latvijas balzams закупил 11 тонн натурального сырья у латвийских производителей
25.01.2017.Туристический поток в Латвию вырос в 2016 году на 5%
24.01.2017.SmartLynx Airlines Estonia поможет вьетнамскому лоукостеру VietJet Air
24.01.2017.Клайпедский порт принял самый длинный танкер
24.01.2017.Газовые компании стран Балтии начинают создание единого рынка газа
24.01.2017.Viking Line отметила стабилизацию туристического рынка в 2016 году
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
Портрет латвийского благотворителя26.01.2017.
Общество Taureņa efekts, основываясь на результатах опроса, создало портрет благотворителя Латвии.
Ключевые слова: Аналитика, Благотворительность, Латвия
26.01.2017.Временный вид на жительство в Латвии. Вопросы и ответы
26.01.2017.Фильм «Покушение на государство. Неудобный Вашкевич» горячо обсудили в Риге
26.01.2017.УДГМ открыло шлагбаум для латвийского гражданства Михаилу Барышникову
25.01.2017.Опрос: работой правительства недовольны 83% латвийцев
25.01.2017.Латвийский МИД просит Норвегию освободить задержанное латвийское судно
25.01.2017.Суд в Эстонии обязал местное самоуправление зарегистрировать однополый брак
24.01.2017.В Норвегии арестовано латвийское судно-краболов
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
Rīgas mikroautobusu satiksme перевезло почти 11 млн. пассажиров26.01.2017.
В 2016 году в Риге минибусы Rīgas mikroautobusu satiksme перевезли 10,8 млн. пассажиров, что немного больше, чем в 2015 году, когда было перевезено 10,4 млн. пассажиров, сообщает БК Майя Лаздиня, специалист по общественным связям предприятия.
Ключевые слова: Латвия, Общество, Транспорт
26.01.2017.В Латвии ждут решение FKTK о ценах на ОСТА
25.01.2017.Объем продаж Eesti Gaas за год вырос на 28%
25.01.2017.Dzintars планирует прорыв и продажу недвижимости
25.01.2017.Latvijas finieris отказал в 60 млн. евро литовскому предприятию
25.01.2017.СК впервые запретил открытие Rimi в рижском торговом центре
24.01.2017.DFDS увеличивает количество рейсов между Палдиски и Капельшером
24.01.2017.Клайпедский порт стал лидером, Рига – на втором месте
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
PrivatBank инвестировал 2 млн. евро в системы AML26.01.2017.
Ключевые слова: Банки, Инвестиции, Латвия, Технологии, Финансы
20.01.2017.В Эстонии изменят формулу расчета пенсий по старости
19.01.2017.Rietumu Asset Management: центробанки ЕС и США сближают свою политику
18.01.2017.Олег Осиновский стал новым инвестором Porto Franco в Таллинне
17.01.2017.10 млн. евро ушли из Эстонии в Латвию из-за роста акциза
17.01.2017.Citadele выходит на рынок обслуживания частных клиентов в Эстонии
16.01.2017.Инвестиции через холдинговую фирму в Эстонии станут выгоднее
16.01.2017.В Эстонии готовят налог против вывода средств из страны
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой23.01.2017.
Когда Рудольф Джулиани в начале 90—х годов стал мэром Нью-Йорка, он решил бороться с уличной преступностью, на первый взгляд, непонятным способом – вместо того, чтобы увеличить количество полицейских или ужесточить наказание, Джулиани стал благоустраивать город. Сносить трущобы, стеклить окна, превращать городские парки в места, где можно безопасно и с комфортом гулять в любое время суток. С помощью этих, казалось бы, само собой разумеющихся мер Джулиани добился сокращения числа темных и деградированных территорий, благодаря чему уменьшилось и «поле действий» для различных криминальных группировок, а уровень безопасности в Нью-Йорке существенно повысился.
Ключевые слова: Банки, Интернет, Латвия, Прямая речь, Технологии, Финансы
19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии
18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц
16.01.2017.Почему общественность недовольна ценовой политикой ss.lv
16.01.2017.Алексей Широв: Общее дело важнее личных обид
13.01.2017.Байба Лулле: «Налоги на недвижимость уже похожи на рэкет. Нас ограничат 8 кв. метрами?»
06.01.2017.Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»
05.01.2017.2017 год в сфере корпоративной коммуникации: наводим порядок, анализируем и расширяем границы
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль
19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?
18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков
18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана
17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
DNB выделил 10 000 EUR для поддержки бизнес-идей студентов25.01.2017.
Банк DNB предоставил 10 000 EUR для поддержки студенческих бизнес-идей. Финансирование было предоставлено трем многообещающим бизнес-идеям, и размер финансирования каждого проекта был определен по результатам голосования клиентов, сообщил БК представитель банка.
Ключевые слова: Банки, Благотворительность, Инновации, Латвия, Образование и наука
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Эксперт: лишь несколько человек способны в одиночку работать идеально24.01.2017.
За последние несколько лет сфера мероприятий очень поменялась, и именно большие перемены позволили ей развиваться. В наше время организаторы мероприятий фокусируются на максимальное использование потенциала, более внимательно оценив, куда инвестировать бюджет клиентов.
Ключевые слова: Инновации, Латвия, Реклама, Рынки и компании, Технологии, Форум, Эстония
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