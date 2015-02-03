Балтийский курс

Первые государственные пенсии появились в Германии при «железном канцлере» Бисмарке в 1889 году и выплачивались по достижении 70-летнего возраста при средней продолжительности жизни в то время всего в 45 лет. В других развитых странах пенсионное обеспечение по старости стало появляться только в ХХ веке. Прошло чуть более 100 лет, и сегодня все чаще говорят о кризисе государственной пенсионной системы.