Балтийский курс

Хорошо для дела Хорошо для дела

Паром Megastar вышел на регулярную линию Таллинн-Хельсинки

Паром Megastar вышел на регулярную линию Таллинн-Хельсинки

30.01.2017.

Новое скоростное пассажирское судно компании Tallink Megastar в воскресенье вышло на регулярную линию Таллинн-Хельсинки, сообщает LETA/BNS.

Ключевые слова: Газ, Пароходство, Порт, Технологии, Туризм, Хорошо для дела, Экология, Эстония

Литовцы будут производить молочные продукты на Тенерифе
30.01.2017.Литовцы будут производить молочные продукты на Тенерифе

Оборот управляющего эстонским лесом вырос в 2016 году на 8 %
30.01.2017.Оборот управляющего эстонским лесом вырос в 2016 году на 8 %

30.01.2017.Эстония помогла дигитализировать работу Верховного суда Молдовы

30.01.2017.В 2016 году выработка латвийских ГЭС выросла на 35,4%

30.01.2017.Оборот Elisa вырос в 2016 году до 99,3 млн. евро

27.01.2017.Immer Ukrplastic откроет завод в Вентспилсе

27.01.2017.Эстония выделит на трансграничное сотрудничество с Россией 10 млн. евро



Балтия : новости и аналитика Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право

41% жителей Латвии не читает книги

41% жителей Латвии не читает книги

30.01.2017.

. Книги не читает 41% жителей Латвии, показал новейший опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank".

Ключевые слова: Аналитика, Книга, Культура, Латвия, Образование и наука, Общество

Розничная торговля в Литве в 2016 году выросла на 6,7%
30.01.2017.Розничная торговля в Литве в 2016 году выросла на 6,7%

Латвия отказалась от участия в Европейской молодежной зимней олимпиаде
28.01.2017.Латвия отказалась от участия в Европейской молодежной зимней олимпиаде

27.01.2017.Показатель потребительского доверия в Литве в январе снизился на 1 пункт

27.01.2017."Адвокат Платацис перед исчезновением получил документы о ДТП Стрике!"

27.01.2017.Посол Казахстана в Риге: что нового в сотрудничестве двух стран

27.01.2017.ТОП 15 стран с самыми низкими налогами

27.01.2017.Компания BP готова по требованию Азербайджана сократить добычу нефти



Балтия : Реальный сектор Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт

В Клайпеду прибыл второй малый газовоз

В Клайпеду прибыл второй малый газовоз

30.01.2017.

В евыходные в литовскую Клайпеду прибыл второй малый газовоз со сжиженным природным газом (СПГ), принадлежащий скандинавскому поставщику газа Skangass. Эту информацию подтвердил LETA/BNS представитель по связям с общественностью литовской компании торговли газом Litgas Паулюс Якутавичюс.

Ключевые слова: Газ, Грузовые перевозки, Литва, Порт, Рынки и компании, Рынок газа, Энергетика, Энергорынок

Litgas интересуется латвийским газохранилищем
30.01.2017.Litgas интересуется латвийским газохранилищем

Минэкономики Эстонии предлагает минимальный газовый акциз для крупных предприятий
29.01.2017.Минэкономики Эстонии предлагает минимальный газовый акциз для крупных предприятий

27.01.2017.Запасов сланца для VKG хватит на 30 лет

27.01.2017.Арендуем квартиру в Риге: пять простых правил

27.01.2017.IATA ужесточила требования по отслеживанию багажа пассажиров

27.01.2017.Viking Line внедряет турбопарус для морских круизов

26.01.2017.Rīgas mikroautobusu satiksme перевезло почти 11 млн. пассажиров



Балтия : Финансы Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса

Эстония теряет в год 170 млн. евро налогов из-за неполных данных о зарплате

Эстония теряет в год 170 млн. евро налогов из-за неполных данных о зарплате

30.01.2017.

Согласно исследованию, составленному экномистом и докторантом Тартуского университета Каспаром Оя, в Эстонии передают неполные данные о зарплате свыше 65 000 человек и тем самым государство ежегодно лишается 170 млн. евро налоговых поступлений, цитирует LETA/BNS.

Ключевые слова: Зарплата, Налоги, Финансы, Эстония

В Латвии обнаруживают все больше фальшивых денег
27.01.2017.В Латвии обнаруживают все больше фальшивых денег

СГД продолжает работу по объединению таможенной и финансовой полиций
27.01.2017.СГД продолжает работу по объединению таможенной и финансовой полиций

26.01.2017.PrivatBank инвестировал 2 млн. евро в системы AML

20.01.2017.В Эстонии изменят формулу расчета пенсий по старости

19.01.2017.Rietumu Asset Management: центробанки ЕС и США сближают свою политику

18.01.2017.Олег Осиновский стал новым инвестором Porto Franco в Таллинне

17.01.2017.10 млн. евро ушли из Эстонии в Латвию из-за роста акциза



Люди говорят Интервью, Люди дела, Прямая речь

«Падение с обрыва» Brexit не исключается

«Падение с обрыва» Brexit не исключается

27.01.2017.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Терезе Мэй выступила с сообщением, что выходя из Европейского Союза (ЕС), Великобритания оставит и единый рынок блока. Разработанным планом премьер дала понять, что, покидая ЕС, британцы предпочтут сценарий «жесткого Brexit’а». Это позволяет более ярко обозначить и актуальные бизнес риски.

Ключевые слова: Аналитика, ЕС – Балтия, Прямая речь, Рынки и компании, Финансы

Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой
23.01.2017.Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой

Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии
19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии

18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц

16.01.2017.Почему общественность недовольна ценовой политикой ss.lv

16.01.2017.Алексей Широв: Общее дело важнее личных обид

13.01.2017.Байба Лулле: «Налоги на недвижимость уже похожи на рэкет. Нас ограничат 8 кв. метрами?»

06.01.2017.Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»



Круглый стол Круглый стол

Латвийские банки: что впереди?

Латвийские банки: что впереди?

20.05.2016.

18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы

Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок

Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков

19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль

19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?

18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков

18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана

17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике



Образование и наука Образование и наука, Экономическая история, Книга

Школа "Иннова" получила новую лицензию

Школа "Иннова" получила новую лицензию

28.01.2017.

Рижская школа "Иннова" наконец-то получила новую лицензию, сообщает в соцсети юрист и правозащитница Елизавета Кривцова.

Ключевые слова: Латвия, Образование и наука, Общество

10 000 EUR для поддержки латвийских студентов
25.01.2017.10 000 EUR для поддержки латвийских студентов

Философ сравнивает Латвию с Палестиной
25.01.2017.Философ сравнивает Латвию с Палестиной

24.01.2017.В этом году вакансии "Дня теней" доступны и за пределами Латвии

24.01.2017.Совет ректоров Латвии предлагает пересмотреть требования по госязыку для академического персонала вузов

19.01.2017.Райнис в планшетнике

18.01.2017.НАТО, Россия, безопасность – главные вопросы внешней политики Латвии

17.01.2017.МОН: дальнейшая консолидация учебных программ коснется некоторых государственных колледжей



Читайте также: Благотворительность, Форумы

Balttour 2017 пройдет в Риге с 3 по 5 февраля

Balttour 2017 пройдет в Риге с 3 по 5 февраля

27.01.2017.

С 3 по 5 февраля в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет 24-я международная выставка-ярмарка туризма Balttour 2017, широчайшая и важнейшая выставка туризма в Балтиии, ежегодно открывающая новый туристический сезон, сообщили БК организаторы.

Ключевые слова: Балтия, Латвия, Туризм, Форум

Эксперт: лишь несколько человек способны в одиночку работать идеально
24.01.2017.Эксперт: лишь несколько человек способны в одиночку работать идеально

Продажей каждого изделия марки Põnn компания Salvest поддерживает больных детей
24.01.2017.Продажей каждого изделия марки Põnn компания Salvest поддерживает больных детей

24.01.2017.В Риге пройдет международное культурное мероприятие «Baltic Charity Ball»

19.01.2017.Новые технологии и тенденции beauty-индустрии на выставке EXPO BEAUTY 2017

18.01.2017.При поддержке Rietumu Детская больница получит важное диагностическое оборудование

16.01.2017.В результате благотворительной акции, приуроченной к десятилетию ABLV Charitable Foundation – пожертвовано свыше миллиона евро

10.01.2017.Ученики латвийских музшкол увидят оперу «Мария Стюарт» при поддержке Rietumu



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