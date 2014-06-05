Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
В Латвии открывается новая гостиница Park Inn by Radisson Valdemara09.01.2017.
Park Inn by Radisson объявил об открытии в Риге нового, отеля на 178 номеров. Отель Park Inn by Radisson Valdemara – еще одно пополнение в семействе отелей Rezidor Hotel Group – расположен на подъезде к Старой Риге, сообщили БК представители компании.
Ключевые слова: Латвия, Недвижимость, Строительство, Туризм, Хорошо для дела
09.01.2017.The Banker признал министром финансов года в Европе Рейзниеце-Озолу
09.01.2017.Есolines открыла регулярное автобусное сообщение между Минском и аэропортами Литвы
09.01.2017.Uzbekistan Airways начали использовать Boeing 787 Dreamliner на машруте Рига-Ташкент
06.01.2017.Белкоммунмаш поставит трамваи в Даугавпилс
06.01.2017.Merks начинает строительство комплекса многоквартирных домов в Риге
06.01.2017.Латвийские порты лидируют по грузообороту среди портов стран Балтии
06.01.2017.«Роден»: знаменитая труппа Бориса Эйфмана снова в Риге
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран и ЕС09.01.2017.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.
Ключевые слова: Аэропорт, Балтия – СНГ, Беларусь, Бизнес, ЕС – СНГ , Латвия, Транспорт, Туризм
09.01.2017.Литва останавливает создание центра данных из-за связей с ФСБ России
09.01.2017.В Узбекистане создадут фармацевтические индустриальные зоны
06.01.2017.Литва вышла на 4 место в ЕС по росту розничной торговли
06.01.2017.Индекс потребительских цен в Эстонии незначительно увеличился за год
06.01.2017.Подорожание нефти будет повышать цены для потребителей
06.01.2017.Военнослужащие танковой бригады США начинают прибывать в Европу
05.01.2017.Цены производителей промпродукции в ноябре в Латвии за год снизились, в Эстонии и Литве повысились
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
Строительство Кекавской окружной дорог запланировано на 2019 год09.01.2017.
Строительные работы по проекту частно-публичного партнерства "Кекавская окружная дорога E67/A7" могут начаться в 2019 году, рассказал журналистам LETA председатель правления АО Latvijas valsts celi (LVC) Янис Ланге.
Ключевые слова: Инвестиции, Латвия, Строительство, Транспорт, Финансы
09.01.2017.Протек потолок Белого зала Рижского замка
09.01.2017.В новогоднюю ночь в Таллинне и Вильнюсе пассажирские перевозки были намного доступнее, чем в Риге
09.01.2017.Цена на электроэнергию в Литве выросла из-за морозов
06.01.2017.Оборот Alexela Oil в 2016 году составил 118,1 млн. евро
06.01.2017.Грузооборот Вентспилсского порта в 2016 году упал на 16,4%
06.01.2017.Выросли расходы на первый этап реконструкции эстрады в Межапарке
06.01.2017.Вильнюс продлил конкурс на концессию для Национального стадиона
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
Австрийское отделение российского Сбербанка выдало кредит для расчета за акции литовской Auga Group06.01.2017.
Литовский предприниматель Кястутис Юшчюс подтвердил LETA/BNS, что средства для управляемой им группы Baltic Champs Group для расчета за акции одной из крупнейших в стране компаний инвестиций в сельское хозяйство - Auga Group предоставило подразделение российского государственного банка Сбербанк в Австрии.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Литва, Россия, Сельское хозяйство, Слияния и поглощения, Финансы
06.01.2017.Эстония инвестирует 18,9 млн. евро в регионы Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа
05.01.2017.Латвийских чиновников премировали на 18 млн. евро в 2015 году
04.01.2017.В Латвии зарегистрировано более 45 тыс. плательщиков налога с микропредприятий
04.01.2017.Премии и поощрения в МИДе Латвии превысили 410 тыс. евро
03.01.2017.Максимум страхового возмещения по безработице в Эстонии – 1347 евро
03.01.2017.В системе электронного здравоохранения выписано более 1900 электронных рецептов и 1300 электронных больничных
03.01.2017.Выросло поступление подоходного налога в эстонских самоуправлениях
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»06.01.2017.
Каким 2016 год был для населения Латвии, какие факторы оказали наибольшее влияние на изменение настроения жителей, а также чего ожидать латвийцам от 2017 года, порталу RuBaltic.Ru рассказал директор Центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.
Ключевые слова: Латвия, Общество, Прямая речь, Экономика
05.01.2017.2017 год в сфере корпоративной коммуникации: наводим порядок, анализируем и расширяем границы
03.01.2017.Есть такой мегаполис под названием Москва – или кирпичики Биосан
03.01.2017.Газпром достиг исторического максимума поставок газа в дальнее зарубежье
30.12.2016.Мариус Юндулас: «У страхования в странах Балтии есть большой потенциал для роста»
23.12.2016.Трамвайная линия в районе Сканстес обеспечит развитие инфраструктуры и увеличит мобильность
22.12.2016.Проживающие за пределами Латвии граждане при отправке денег на родину становятся заложниками СГД
20.12.2016.Директор рижской школы: нельзя одновременно реформировать содержание и форму образования!
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль
19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?
18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков
18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана
17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
Учащихся средних образовательных учреждений приглашают принять участие в конкурсе “Я горжусь достигнутым”09.01.2017.
Для того чтобы популяризировать профессиональное образование и получить более полное представление о профессиональном потенциале и талантах молодежи, Министерство образования и науки (МОН) в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД) объявляет конкурс “Я горжусь достигнутым”, сообщили БК представители министерства.
Ключевые слова: Образование и наука, Общество
09.01.2017.Pietiek. Lv: Реорганизация ЛУ или спасение от банкротства?
06.01.2017.На перевод культурного наследия ЛНБ в цифровой формат выделено 14 млн. евро
05.01.2017.Университет эдукологии и Университет им. Витаутаса Великого планируется объединить до конца года
04.01.2017.Таллиннский университет основал центр исследования основных прав
03.01.2017.Рижскую академию педагогики и управления образованием присоединят к Латвийскому университету
30.12.2016."Человеком Европы в Латвии" стал квантовый физик и математик Андрис Амбайнис
29.12.2016. Эстония направит почти 15 млн. евро на молодежные программы
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Благотворительность, Форумы
Фонд Rietumu и Рижский русский театр проводят благотворительную акцию для воспитанников детских домов Латвии21.12.2016.
Благотворительный фонд Rietumu совместно с Рижским русским театром имени Михаила Чехова вновь проводит благотворительную акцию – для воспитанников детских домов Латвии.
Ключевые слова: Банки, Благотворительность, Культура, Латвия, Общество, Финансы
20.12.2016.Новый президент FIABCI Baltic приглашает на 68-й Всемирный конгресс FIABCI в Андорру
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19.12.2016."Коробки храбрости"для онкологического отделения детской больницы
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15.12.2016.При поддержке компании «УРАЛХИМ» в Латвии состоялось выступление Светланы Захаровой
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