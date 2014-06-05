Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
Акции PKC принеслаи Harju Elekter 25,8 млн. евро20.01.2017.
Поскольку компания Harju Elekter приняла предложения фирмы Motherson Sum относительно акций PKC, то сделка принесла эстонскому предприятию в общей сложности 25,8 млн. евро,
Ключевые слова: ЕС – Балтия, Промышленность, Рынки и компании, Слияния и поглощения, Финансы, Хорошо для дела, Энергетика, Эстония
20.01.2017.Количество клиентов airBaltic выросло на 10%
19.01.2017.Рига вместе с Минском претендуют на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году
19.01.2017.Laima построит новую фабрику
19.01.2017.Tele2 и Vodafone объявляют о сотрудничестве
19.01.2017.Эстония начала программу по поощрению дружественных к семье работодателей
18.01.2017.В Грузии нет соцналога
18.01.2017.Rimi Baltic построит центр логистики в Риге
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
Под Каунасом задержан грузовик с контрабандными сигаретами с водителем из Латвии20.01.2017.
Сотрудники литовской таможни в ночь на среду задержали в Каунасском районе грузовик Scania, провозивший контрабандные сигареты на сумму в 1,4 млн евро, за рулем которого находился гражданин Латвии, информирует LETA/BNS.
Ключевые слова: Грузовые перевозки, Криминал, Латвия, Литва
20.01.2017.Прожиточные расходы в Эстонии выросли за год на 7,4%
20.01.2017.Студентов в Латвии стало меньше на 1,6%
20.01.2017.Импорт продукции лесной отрасли в Латвию за 11 месяцев прошлого года вырос на 8,3%
20.01.2017.Уволен глава Госналоговой инспекции Литвы
19.01.2017.6 эстонцев попалось на предложение кредитов от мошенников из Бенина
19.01.2017.Министр госуправления Эстонии выделил 50 000 евро на компенсацию российских виз
18.01.2017.Эстония – лидер еврозоны по уровню инфляции в 2016 году
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
Eko osta инвестирует 3,65 млн. евро в Рижском порту20.01.2017.
В конце прошлого года правление Рижского свободного порта утвердила бизнес-план ООО Eko osta на 2016-2020 гг. В соответствии с утвержденным инвестиционным планом в течение 5 лет предприятие планирует инвестировать в развитие 3,65 млн. евро, сообщили БК в департаменте общественных отношений Рижского свободного порта.
Ключевые слова: Инвестиции, Инновации, Латвия, Порт, Рынки и компании, Транспорт, Экология
20.01.2017.Райвис Вецкаганс перезагрузит отношения в Украине
20.01.2017.Вильнюсский аэропорт готовится к снижению пассажиропотока
20.01.2017.Руководителем операций Maxima в Эстонии стал Марко Пыдер
20.01.2017.Fortum стремится приобрести ветряной парк в Мажейкяйском районе Литвы
19.01.2017.Латвия готовит регистр авиапассажиров
19.01.2017.Три ложных мифа о латвийском экспорте
18.01.2017.Цены на овощи могут вырасти из-за ненастья в Испании и Италии
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
В Эстонии изменят формулу расчета пенсий по старости20.01.2017.
На состоявшемся в четверг совещании кабинета министров было решено изменить формулу расчета пенсии по старости: наряду с гибкой пенсией и увязыванием пенсии с возрастом относительно среднеожидаемой продолжительностью жизни с 2027 года первая ступень пенсии будет в дальнейшем зависеть от отработанного стажа, сообщает LETA/BNS.
Ключевые слова: Бюджет, Пенсионеры, Финансы, Эстония
19.01.2017.Rietumu Asset Management: центробанки ЕС и США сближают свою политику
18.01.2017.Олег Осиновский стал новым инвестором проекта Porto Franco в Таллинне
17.01.2017.10 млн. евро ушли из Эстонии в Латвию из-за роста акциза
17.01.2017.Citadele выходит на рынок обслуживания частных клиентов в Эстонии
16.01.2017.Инвестиции через холдинговую фирму в Эстонии станут выгоднее
16.01.2017.В Эстонии готовят налог против вывода средств из страны
13.01.2017.СГД выполнила план на 101,1%
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии19.01.2017.
Термин «пенсионная экономика» как никакой другой характеризует реалии не только современного рынка труда, но и всей мировой экономики. Неблагоприятная демографическая ситуация в странах Балтии позволяют говорить о нежизнеспособности нынешней пенсионной системы для будущих пенсионеров. К низкой рождаемости следует добавить сильный отток трудоспособного населения на работу в другие более благополучные страны… Неблагоприятная демографическая ситуация и трудовая миграция являются основой пессимизма и недоверия населения, особенно молодежи, к государственной пенсионной системе…
Ключевые слова: ЕС – Балтия, Образование и наука, Пенсионеры, Прямая речь, Экономическая история
18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц
16.01.2017.Почему общественность недовольна ценовой политикой ss.lv
16.01.2017.Алексей Широв: Общее дело важнее личных обид
13.01.2017.Байба Лулле: «Налоги на недвижимость уже похожи на рэкет. Нас ограничат 8 кв. метрами?»
06.01.2017.Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»
05.01.2017.2017 год в сфере корпоративной коммуникации: наводим порядок, анализируем и расширяем границы
03.01.2017.Есть такой мегаполис под названием Москва – или кирпичики Биосан
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль
19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?
18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков
18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана
17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
Райнис в планшетнике19.01.2017.
В Прейльской государственной гимназии Яниса Эглитиса – школе-лауреате образовательной программы «Школа Samsung для будущего» за 2016 год – был открыт цифровой кабинет латышского языка и литературы, сообщила БК Лига Бите, руководитель программы «Школа Samsung для будущего» в Балтии.
Ключевые слова: Инновации, Интернет, Культура, Латвия, Образование и наука, Общество, Рынки и компании, Технологии
18.01.2017.НАТО, Россия, безопасность – главные вопросы внешней политики Латвии
17.01.2017.МОН: дальнейшая консолидация учебных программ коснется некоторых государственных колледжей
17.01.2017.Латвийские онкологи недовольны разработанным Минздравом планом
16.01.2017.Ученые Академии наук Латвии обсудили потенциал виротерапии
12.01.2017.Спортивную стипендию Alma получит 43 ребенка
12.01.2017.Сократят количество университетов в Литве
11.01.2017.Реорганизация латвийских вузов - каждый сам за себя
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Благотворительность, Форумы
Новые технологии и тенденции beauty-индустрии на выставке EXPO BEAUTY 201719.01.2017.
С 24 по 26 марта в выставочном зале SKONTO HALLE пройдет XXI выставка Expo Beauty 2017, ежегодно собирающая на одной площадке крупнейших представителей beauty-индустрии и тысячи посетителей, интересующихся новинками и актуальными тенденциями с сфере красоты и здоровья, сообщили БК организаторы выставки.
Ключевые слова: Здоровье, Латвия, Рынки и компании, Форум
18.01.2017.При поддержке Rietumu Детская больница получит важное диагностическое оборудование
16.01.2017.В результате благотворительной акции, приуроченной к десятилетию ABLV Charitable Foundation – пожертвовано свыше миллиона евро
10.01.2017.Ученики латвийских музшкол увидят оперу «Мария Стюарт» при поддержке Rietumu
21.12.2016.Фонд Rietumu и Рижский русский театр проводят благотворительную акцию для воспитанников детских домов Латвии
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