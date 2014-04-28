Балтийский курс

Хорошо для дела Хорошо для дела

Рынок новых автомобилей в Литве в этом году увеличился на 15%

Рынок новых автомобилей в Литве в этом году увеличился на 15%

01.02.2017.

В Литве в первом месяце этого года зарегистрирован 2061 новый автомобиль - на 15% больше, чем в январе прошлого года (1785), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra, информирует LETA.

Ключевые слова: Аналитика, Легковые автомобили, Литва, Рынки и компании, Транспорт, Хорошо для дела

Эстонские налоговики меняют методы работы
01.02.2017.Эстонские налоговики меняют методы работы

ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга
01.02.2017.ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга

01.02.2017.Латвийским стартапом в сфере микробиологии заинтересовалась крупная немецкая компания

31.01.2017.Газпром приобрел 34,1% в Conexus Baltic Grid

31.01.2017.IKEA откроет в Латвии магазин в августе 2018 года

31.01.2017.Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltic

31.01.2017.Блогеры составили ТОП-10 латвийских ресторанов



Балтия : новости и аналитика Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право

Началась выдача паспортов болельщиков для Кубка конфедераций FIFA 2017 года

Началась выдача паспортов болельщиков для Кубка конфедераций FIFA 2017 года

01.02.2017.

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в торжественной церемонии начала вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Одновременно аналогичные церемонии состоялись и в других центрах регистрации, расположенных в городах-участниках спортивного соревнования: Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Об этом БК сообщили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – СНГ , Россия

EAS не потребует от Ильвеса вернуть выделенную Ermamaa субсидию
31.01.2017.EAS не потребует от Ильвеса вернуть выделенную Ermamaa субсидию

На этой неделе в страны Балтии прибудут американские танки
31.01.2017.На этой неделе в страны Балтии прибудут американские танки

31.01.2017.Москва стремится сделать неконструктивными переговоры о синхронизации энергосетей

31.01.2017.В 2016 году объем промышленной продукции в Эстонии вырос на 2%

31.01.2017.Выручка эстонских предприятий розничной торговли в декабре выросла на 3%

31.01.2017.Эстония входит в десятку стран с самым высоким знанием английского

30.01.2017.В Латвию прибыл новый посол России



Балтия : Реальный сектор Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт

В ноябре могут стать известны потенциальные стратегические инвесторы airBaltic

В ноябре могут стать известны потенциальные стратегические инвесторы airBaltic

31.01.2017.

В ноябре этого года могут стать известны потенциальные стратегические инвесторы авиакомпании airBaltic, заявил сегодня после заседания правительства, на котором рассматривался вопрос о привлечении стратегического инвестора к авиакомпании, министр сообщения Улдис Аугулис, сообщает LETA/BNS.

Ключевые слова: Авиаперевозки, Аэропорт, Инвестиции, Латвия, Транспорт, Финансы

Литовская ESO сократила сроки подключения к газопроводам и ЛЭП
31.01.2017.Литовская ESO сократила сроки подключения к газопроводам и ЛЭП

В Латвии утвеждены правила электрификации железной дороги
31.01.2017.В Латвии утвеждены правила электрификации железной дороги

31.01.2017.Объем сделок с недвижимостью в Риге в январе сократился на 23%

31.01.2017.Рейс Megastar задержался из-за проблем со здоровьем пассажира

31.01.2017.Прибыль Klaipedos nafta уменьшилась на 37% в 2016 году

31.01.2017.Швеция изменила свою позицию по «Северному потоку - 2»

30.01.2017.В Клайпеду прибыл второй малый газовоз



Балтия : Финансы Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса

Латвийцы задолжали алиментов на 200 млн. евро

Латвийцы задолжали алиментов на 200 млн. евро

01.02.2017.

К 1 января этого года общий объем задолженностей по алиментам составил 197,56 млн евро, свидетельствуют данные Гарантийного фонда средств на содержание (ГФСС), сообщает LETA.

Ключевые слова: Латвия, Общество, Финансы

Центры обслуживания клиентов СГД меняют время работы
01.02.2017.Центры обслуживания клиентов СГД меняют время работы

DNB и Nordea подали ходатайство об объединении
31.01.2017.DNB и Nordea подали ходатайство об объединении

31.01.2017.Балтийские центробанки выпустят общую памятную монету

30.01.2017.Krediidipank меняет собственников и название

30.01.2017.Эстония теряет в год 170 млн. евро налогов из-за неполных данных о зарплате

27.01.2017.В Латвии обнаруживают все больше фальшивых денег

27.01.2017.СГД продолжает работу по объединению таможенной и финансовой полиций



Люди говорят Интервью, Люди дела, Прямая речь

Как не стать заложником собственноручно выданной доверенности?

Как не стать заложником собственноручно выданной доверенности?

01.02.2017.

Как свидетельствуют данные Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ), за последнее десятилетие в Латвии в среднем выдавалось почти 40 000 доверенностей в год. Причины выписывания доверенностей могут быть разными. К примеру, если сделка запланирована на определенное время, а человек отсутствует в Латвии или он уверен, что кто-то другой сможет лучше провести эту конкретную сделку, став его доверенным лицом. Нотариусы выдают доверенность и в том случае, когда представлять интересы человека, например, в государственных учреждениях или в ходе судебного процесса, следует доверить профессионалу.

Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Право, Предпринимательство , Прямая речь

Гунтис Улманис отругал латышей за Россию
30.01.2017.Гунтис Улманис отругал латышей за Россию

Агнешка Якобсон-Челецка: Балтика – наш общий генетический код
30.01.2017.Агнешка Якобсон-Челецка: Балтика – наш общий генетический код

27.01.2017.«Падение с обрыва» Brexit не исключается

23.01.2017.Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой

19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии

18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц

16.01.2017.Почему общественность недовольна ценовой политикой ss.lv



Круглый стол Круглый стол

Латвийские банки: что впереди?

Латвийские банки: что впереди?

20.05.2016.

18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы

Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок

Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков

19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль

19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?

18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков

18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана

17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике



Образование и наука Образование и наука, Экономическая история, Книга

Объявлен набор на участие в конкурсе “Таланты Инессы Галанте”

Объявлен набор на участие в конкурсе “Таланты Инессы Галанте”

01.02.2017.

Этой весной уже четвертый год подряд в Латвии пройдет конкурс молодых талантов классической музыки «Таланты Инессы Галанте», подать заявки на участие в котором до 27 февраля приглашаются дети и молодежь – вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах со всей Латвии. Конкурс проходит при поддержке Благотворительного фонда банка Rietumu.

Ключевые слова: Культура, Латвия, Образование и наука, Общество

ТТУ и Минобороны упрекают за нарушение конфиденциальности эстонского ученого
31.01.2017.ТТУ и Минобороны упрекают за нарушение конфиденциальности эстонского ученого

Школа "Иннова" получила новую лицензию
28.01.2017.Школа "Иннова" получила новую лицензию

25.01.2017.10 000 EUR для поддержки латвийских студентов

25.01.2017.Философ сравнивает Латвию с Палестиной

24.01.2017.В этом году вакансии "Дня теней" доступны и за пределами Латвии

24.01.2017.Совет ректоров Латвии предлагает пересмотреть требования по госязыку для академического персонала вузов

19.01.2017.Райнис в планшетнике



Читайте также: Благотворительность, Форумы

Rietumu представит свои возможности на форуме «Экспорт. Импорт. Развитие-2017»

Rietumu представит свои возможности на форуме «Экспорт. Импорт. Развитие-2017»

01.02.2017.

В среду в Риге начинает свою работу бизнес-форум, посвященный вопросам регионального экспорта и импорта. Банк Rietumu выступит в качестве спонсора и участника панельных дискуссий.

Ключевые слова: Благотворительность, Латвия, Рынки и компании, Финансы, Форум, Экспорт

В Даугавпилсской крепости пройдет бал-маскарад
31.01.2017.В Даугавпилсской крепости пройдет бал-маскарад

Balttour 2017 пройдет в Риге с 3 по 5 февраля
27.01.2017. Balttour 2017 пройдет в Риге с 3 по 5 февраля

24.01.2017.Эксперт: лишь несколько человек способны в одиночку работать идеально

24.01.2017.Продажей каждого изделия марки Põnn компания Salvest поддерживает больных детей

24.01.2017.В Риге пройдет международное культурное мероприятие «Baltic Charity Ball»

19.01.2017.Новые технологии и тенденции beauty-индустрии на выставке EXPO BEAUTY 2017

18.01.2017.При поддержке Rietumu Детская больница получит важное диагностическое оборудование



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