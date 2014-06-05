Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
Минэкономики ожидает стабильный рост в обрабатывающей промышленности Латвии03.02.2017.
Латвии и в этом году в обрабатывающей промышленности сохранится стабильный рост. Такой прогноз агентству LETA высказал представитель Министерства экономики Эдмунд Гергелевич.
Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Промышленность, Хорошо для дела, Экономика, Экспорт
03.02.2017.Эстонская компания Tsolutions расширяет сотрудничество с Transdev во Франции
02.02.2017. С 1 апреля в Латвии меняется система расчетов в интернет-банках
02.02.2017.В Резекне вводится бесплатный проезд на общественном транспорте
02.02.2017.Новый завод в Вентспилсе посетил топ-менеджер мирового лидера в упаковочной индустрии
01.02.2017.Рынок новых автомобилей в Литве в этом году увеличился на 15%
01.02.2017.Эстонские налоговики меняют методы работы
01.02.2017.ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
Выпуск промышленной продукции в Латвии вырос в 2016 году на 4,9%03.02.2017.
Выпуск промышленной продукции в 2016 году по календарно выровненным данным в сравнительных ценах вырос по сравнению с 2015 годом на 4,9%, сообщает Центральное статистическое управление.
Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Промышленность, Рынки и компании, Статистика, Экспорт
03.02.2017.Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран
03.02.2017.Упростят пересечение границы жителями приграничных территорий России и Латвии
03.02.2017.Эстония вместе с Финляндией купит не менее 12 САУ K9 Thunder
03.02.2017.ЦИК официально объявила дату выборов в самоуправления
03.02.2017.Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима
02.02.2017.Низкая базовая инфляция сдерживает скорость роста цен в Эстонии
02.02.2017.В центре Таллинна произошла перестрелка
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
Lietuvos energija надеется на одобрение проекта когенерационной станции03.02.2017.
Литовский холдинг энергокомпаний Lietuvos energija надеется, что правительство в ближайшее время примет решение по Каунасской когенерационной станции, чья предварительная стоимость оценивается в 147 млн. евро, и дискуссии о целесообразности ее строительства завершатся, пишет LETA/BNS.
Ключевые слова: Литва, Рынки и компании, Строительство, Энергетика, Энергорынок
03.02.2017.Убытки Lietuvos gelezinkeliai достигли 1,8 млн. евро в 2016 году
03.02.2017. Объявлен конкурс на должность председателя правления аэропорта ''Рига''
03.02.2017.В Латвии началась эпидемия рака кожи
02.02.2017.Cудно Superstar от Tallink отправилось в Италию
02.02.2017.Сейм против запрета учреждать СМИ самоуправлениям
02.02.2017.Свиные консервы из эстонских госзапасов распределены
02.02.2017.Уволен глава литовской госкомпании Oro navigacija
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
В Латвии с ростом ДТП увеличились убытки по ОСТА03.02.2017.
В 2016 году число ДТП, о которых были поданы заявления в страховые общества, составило 37 367, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,85%. Объем убытков отрасли, по сравнению с 2015 годом, увеличился на 0,1 млн. евро.
Ключевые слова: Латвия, Страхование, Финансы
03.02.2017.e-maksuamet принимает свидетельства о налоговых данных
02.02.2017.Профицит бюджета Рижского самоуправления в 2016 году составил 33,8 млн. евро
01.02.2017.Латвийцы задолжали алиментов на 200 млн. евро
01.02.2017.Центры обслуживания клиентов СГД меняют время работы
31.01.2017.DNB и Nordea подали ходатайство об объединении
31.01.2017.Балтийские центробанки выпустят общую памятную монету
30.01.2017.Krediidipank меняет собственников и название
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
Эгонс Меднис: "Ещё раз повысите налоги - и мы переносим производство"02.02.2017.
Президент акционерного общества ELKO Grupa Эгон Меднис в интервью порталу lv.lv сравнил деловую среду Латвии и других стран. По его мнению, самые большие проблемы бизнесу доставляет нестабильность правительства и налоговой сферы.
Ключевые слова: Бизнес, Латвия, Налоги, Прямая речь, Рынки и компании, Торговля
01.02.2017.Как не стать заложником собственноручно выданной доверенности?
30.01.2017.Гунтис Улманис отругал латышей за Россию
30.01.2017.Агнешка Якобсон-Челецка: Балтика – наш общий генетический код
27.01.2017.«Падение с обрыва» Brexit не исключается
23.01.2017.Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой
19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии
18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
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17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
В Латвии хотят предупредить причины антисоциального поведения детей03.02.2017.
Министерство юстиции разработало законопроект о превенции антисоциального поведения детей, предусматривающий введение системы для устранения причин такого поведения детей, сообщила агентству LETA представитель Минюста Лана Ивулане.
Ключевые слова: Латвия, Образование и наука
03.02.2017.Вышла билингвальная антология «12 поэтов из России»
03.02.2017.11 687 эстонцев смогут пройти бесплатное профессиональное обучение
03.02.2017.В Вильнюсе состоялась презентация книг по истории Кавказа
01.02.2017.Объявлен набор на участие в конкурсе “Таланты Инессы Галанте”
31.01.2017.ТТУ и Минобороны упрекают за нарушение конфиденциальности эстонского ученого
28.01.2017.Школа "Иннова" получила новую лицензию
25.01.2017.10 000 EUR для поддержки латвийских студентов
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Благотворительность, Форумы
Объявлен конкурс на агента года в сфере недвижимости03.02.2017.
7 февраля во второй раз стартует конкурс «Агент по недвижимости 2017», который организуют Латвийская ассоциация недвижимости LANĪDA и ведущий портал по недвижимости City24 в сотрудничестве с банком DNB. Три лучших агента прошлого года - Лига Кохтанена, Кристине Дубане и Константин Киука – признали, что участие в конкурсе не только доставило множество положительных эмоций, но и обогатило неоценимым полезным опытом.
Ключевые слова: Латвия, Недвижимость, Рынки и компании, Форум
03.02.2017.В галерее Rietumu выставка Татьяны Пальчук «Гимн Творчеству»
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