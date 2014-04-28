Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
Рынок новых автомобилей в Литве в этом году увеличился на 15%01.02.2017.
В Литве в первом месяце этого года зарегистрирован 2061 новый автомобиль - на 15% больше, чем в январе прошлого года (1785), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные предприятия Regitra, информирует LETA.
Ключевые слова: Аналитика, Легковые автомобили, Литва, Рынки и компании, Транспорт, Хорошо для дела
01.02.2017.Эстонские налоговики меняют методы работы
01.02.2017.ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга
01.02.2017.Латвийским стартапом в сфере микробиологии заинтересовалась крупная немецкая компания
31.01.2017.Газпром приобрел 34,1% в Conexus Baltic Grid
31.01.2017.IKEA откроет в Латвии магазин в августе 2018 года
31.01.2017.Премьер-министры стран Балтии подписали соглашение по Rail Baltic
31.01.2017.Блогеры составили ТОП-10 латвийских ресторанов
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
Началась выдача паспортов болельщиков для Кубка конфедераций FIFA 2017 года01.02.2017.
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в торжественной церемонии начала вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года. Одновременно аналогичные церемонии состоялись и в других центрах регистрации, расположенных в городах-участниках спортивного соревнования: Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Об этом БК сообщили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – СНГ , Россия
31.01.2017.EAS не потребует от Ильвеса вернуть выделенную Ermamaa субсидию
31.01.2017.На этой неделе в страны Балтии прибудут американские танки
31.01.2017.Москва стремится сделать неконструктивными переговоры о синхронизации энергосетей
31.01.2017.В 2016 году объем промышленной продукции в Эстонии вырос на 2%
31.01.2017.Выручка эстонских предприятий розничной торговли в декабре выросла на 3%
31.01.2017.Эстония входит в десятку стран с самым высоким знанием английского
30.01.2017.В Латвию прибыл новый посол России
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
В ноябре могут стать известны потенциальные стратегические инвесторы airBaltic31.01.2017.
В ноябре этого года могут стать известны потенциальные стратегические инвесторы авиакомпании airBaltic, заявил сегодня после заседания правительства, на котором рассматривался вопрос о привлечении стратегического инвестора к авиакомпании, министр сообщения Улдис Аугулис, сообщает LETA/BNS.
Ключевые слова: Авиаперевозки, Аэропорт, Инвестиции, Латвия, Транспорт, Финансы
31.01.2017.Литовская ESO сократила сроки подключения к газопроводам и ЛЭП
31.01.2017.В Латвии утвеждены правила электрификации железной дороги
31.01.2017.Объем сделок с недвижимостью в Риге в январе сократился на 23%
31.01.2017.Рейс Megastar задержался из-за проблем со здоровьем пассажира
31.01.2017.Прибыль Klaipedos nafta уменьшилась на 37% в 2016 году
31.01.2017.Швеция изменила свою позицию по «Северному потоку - 2»
30.01.2017.В Клайпеду прибыл второй малый газовоз
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
Латвийцы задолжали алиментов на 200 млн. евро01.02.2017.
К 1 января этого года общий объем задолженностей по алиментам составил 197,56 млн евро, свидетельствуют данные Гарантийного фонда средств на содержание (ГФСС), сообщает LETA.
Ключевые слова: Латвия, Общество, Финансы
01.02.2017.Центры обслуживания клиентов СГД меняют время работы
31.01.2017.DNB и Nordea подали ходатайство об объединении
31.01.2017.Балтийские центробанки выпустят общую памятную монету
30.01.2017.Krediidipank меняет собственников и название
30.01.2017.Эстония теряет в год 170 млн. евро налогов из-за неполных данных о зарплате
27.01.2017.В Латвии обнаруживают все больше фальшивых денег
27.01.2017.СГД продолжает работу по объединению таможенной и финансовой полиций
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
Как не стать заложником собственноручно выданной доверенности?01.02.2017.
Как свидетельствуют данные Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ), за последнее десятилетие в Латвии в среднем выдавалось почти 40 000 доверенностей в год. Причины выписывания доверенностей могут быть разными. К примеру, если сделка запланирована на определенное время, а человек отсутствует в Латвии или он уверен, что кто-то другой сможет лучше провести эту конкретную сделку, став его доверенным лицом. Нотариусы выдают доверенность и в том случае, когда представлять интересы человека, например, в государственных учреждениях или в ходе судебного процесса, следует доверить профессионалу.
Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Право, Предпринимательство , Прямая речь
30.01.2017.Гунтис Улманис отругал латышей за Россию
30.01.2017.Агнешка Якобсон-Челецка: Балтика – наш общий генетический код
27.01.2017.«Падение с обрыва» Brexit не исключается
23.01.2017.Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой
19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии
18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц
16.01.2017.Почему общественность недовольна ценовой политикой ss.lv
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль
19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?
18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков
18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана
17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
Объявлен набор на участие в конкурсе “Таланты Инессы Галанте”01.02.2017.
Этой весной уже четвертый год подряд в Латвии пройдет конкурс молодых талантов классической музыки «Таланты Инессы Галанте», подать заявки на участие в котором до 27 февраля приглашаются дети и молодежь – вокалисты и музыканты, играющие на клавишных, струнных, а также духовых и ударных инструментах со всей Латвии. Конкурс проходит при поддержке Благотворительного фонда банка Rietumu.
Ключевые слова: Культура, Латвия, Образование и наука, Общество
31.01.2017.ТТУ и Минобороны упрекают за нарушение конфиденциальности эстонского ученого
28.01.2017.Школа "Иннова" получила новую лицензию
25.01.2017.10 000 EUR для поддержки латвийских студентов
25.01.2017.Философ сравнивает Латвию с Палестиной
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19.01.2017.Райнис в планшетнике
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Благотворительность, Форумы
Rietumu представит свои возможности на форуме «Экспорт. Импорт. Развитие-2017»01.02.2017.
В среду в Риге начинает свою работу бизнес-форум, посвященный вопросам регионального экспорта и импорта. Банк Rietumu выступит в качестве спонсора и участника панельных дискуссий.
Ключевые слова: Благотворительность, Латвия, Рынки и компании, Финансы, Форум, Экспорт
31.01.2017.В Даугавпилсской крепости пройдет бал-маскарад
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