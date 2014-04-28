Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
Паром Megastar вышел на регулярную линию Таллинн-Хельсинки30.01.2017.
Новое скоростное пассажирское судно компании Tallink Megastar в воскресенье вышло на регулярную линию Таллинн-Хельсинки, сообщает LETA/BNS.
Ключевые слова: Газ, Пароходство, Порт, Технологии, Туризм, Хорошо для дела, Экология, Эстония
30.01.2017.Литовцы будут производить молочные продукты на Тенерифе
30.01.2017.Оборот управляющего эстонским лесом вырос в 2016 году на 8 %
30.01.2017.Эстония помогла дигитализировать работу Верховного суда Молдовы
30.01.2017.В 2016 году выработка латвийских ГЭС выросла на 35,4%
30.01.2017.Оборот Elisa вырос в 2016 году до 99,3 млн. евро
27.01.2017.Immer Ukrplastic откроет завод в Вентспилсе
27.01.2017.Эстония выделит на трансграничное сотрудничество с Россией 10 млн. евро
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
41% жителей Латвии не читает книги30.01.2017.
. Книги не читает 41% жителей Латвии, показал новейший опрос "Латвийский барометр Baltic International Bank".
Ключевые слова: Аналитика, Книга, Культура, Латвия, Образование и наука, Общество
30.01.2017.Розничная торговля в Литве в 2016 году выросла на 6,7%
28.01.2017.Латвия отказалась от участия в Европейской молодежной зимней олимпиаде
27.01.2017.Показатель потребительского доверия в Литве в январе снизился на 1 пункт
27.01.2017."Адвокат Платацис перед исчезновением получил документы о ДТП Стрике!"
27.01.2017.Посол Казахстана в Риге: что нового в сотрудничестве двух стран
27.01.2017.ТОП 15 стран с самыми низкими налогами
27.01.2017.Компания BP готова по требованию Азербайджана сократить добычу нефти
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
В Клайпеду прибыл второй малый газовоз30.01.2017.
В евыходные в литовскую Клайпеду прибыл второй малый газовоз со сжиженным природным газом (СПГ), принадлежащий скандинавскому поставщику газа Skangass. Эту информацию подтвердил LETA/BNS представитель по связям с общественностью литовской компании торговли газом Litgas Паулюс Якутавичюс.
Ключевые слова: Газ, Грузовые перевозки, Литва, Порт, Рынки и компании, Рынок газа, Энергетика, Энергорынок
30.01.2017.Litgas интересуется латвийским газохранилищем
29.01.2017.Минэкономики Эстонии предлагает минимальный газовый акциз для крупных предприятий
27.01.2017.Запасов сланца для VKG хватит на 30 лет
27.01.2017.Арендуем квартиру в Риге: пять простых правил
27.01.2017.IATA ужесточила требования по отслеживанию багажа пассажиров
27.01.2017.Viking Line внедряет турбопарус для морских круизов
26.01.2017.Rīgas mikroautobusu satiksme перевезло почти 11 млн. пассажиров
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
Эстония теряет в год 170 млн. евро налогов из-за неполных данных о зарплате30.01.2017.
Согласно исследованию, составленному экномистом и докторантом Тартуского университета Каспаром Оя, в Эстонии передают неполные данные о зарплате свыше 65 000 человек и тем самым государство ежегодно лишается 170 млн. евро налоговых поступлений, цитирует LETA/BNS.
Ключевые слова: Зарплата, Налоги, Финансы, Эстония
27.01.2017.В Латвии обнаруживают все больше фальшивых денег
27.01.2017.СГД продолжает работу по объединению таможенной и финансовой полиций
26.01.2017.PrivatBank инвестировал 2 млн. евро в системы AML
20.01.2017.В Эстонии изменят формулу расчета пенсий по старости
19.01.2017.Rietumu Asset Management: центробанки ЕС и США сближают свою политику
18.01.2017.Олег Осиновский стал новым инвестором Porto Franco в Таллинне
17.01.2017.10 млн. евро ушли из Эстонии в Латвию из-за роста акциза
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
«Падение с обрыва» Brexit не исключается27.01.2017.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Терезе Мэй выступила с сообщением, что выходя из Европейского Союза (ЕС), Великобритания оставит и единый рынок блока. Разработанным планом премьер дала понять, что, покидая ЕС, британцы предпочтут сценарий «жесткого Brexit’а». Это позволяет более ярко обозначить и актуальные бизнес риски.
Ключевые слова: Аналитика, ЕС – Балтия, Прямая речь, Рынки и компании, Финансы
23.01.2017.Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой
19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии
18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц
16.01.2017.Почему общественность недовольна ценовой политикой ss.lv
16.01.2017.Алексей Широв: Общее дело важнее личных обид
13.01.2017.Байба Лулле: «Налоги на недвижимость уже похожи на рэкет. Нас ограничат 8 кв. метрами?»
06.01.2017.Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль
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18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана
17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
Школа "Иннова" получила новую лицензию28.01.2017.
Рижская школа "Иннова" наконец-то получила новую лицензию, сообщает в соцсети юрист и правозащитница Елизавета Кривцова.
Ключевые слова: Латвия, Образование и наука, Общество
25.01.2017.10 000 EUR для поддержки латвийских студентов
25.01.2017.Философ сравнивает Латвию с Палестиной
24.01.2017.В этом году вакансии "Дня теней" доступны и за пределами Латвии
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Balttour 2017 пройдет в Риге с 3 по 5 февраля27.01.2017.
С 3 по 5 февраля в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет 24-я международная выставка-ярмарка туризма Balttour 2017, широчайшая и важнейшая выставка туризма в Балтиии, ежегодно открывающая новый туристический сезон, сообщили БК организаторы.
Ключевые слова: Балтия, Латвия, Туризм, Форум
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