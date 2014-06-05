Балтийский курс

Хорошо для дела Хорошо для дела

В Латвии открывается новая гостиница Park Inn by Radisson Valdemara

В Латвии открывается новая гостиница Park Inn by Radisson Valdemara

09.01.2017.

Park Inn by Radisson объявил об открытии в Риге нового, отеля на 178 номеров. Отель Park Inn by Radisson Valdemara – еще одно пополнение в семействе отелей Rezidor Hotel Group – расположен на подъезде к Старой Риге, сообщили БК представители компании.

Ключевые слова: Латвия, Недвижимость, Строительство, Туризм, Хорошо для дела

The Banker признал министром финансов года в Европе Рейзниеце-Озолу
09.01.2017.The Banker признал министром финансов года в Европе Рейзниеце-Озолу

Есolines открыла регулярное автобусное сообщение между Минском и аэропортами Литвы
09.01.2017.Есolines открыла регулярное автобусное сообщение между Минском и аэропортами Литвы

09.01.2017.Uzbekistan Airways начали использовать Boeing 787 Dreamliner на машруте Рига-Ташкент

06.01.2017.Белкоммунмаш поставит трамваи в Даугавпилс

06.01.2017.Merks начинает строительство комплекса многоквартирных домов в Риге

06.01.2017.Латвийские порты лидируют по грузообороту среди портов стран Балтии

06.01.2017.«Роден»: знаменитая труппа Бориса Эйфмана снова в Риге



Балтия : новости и аналитика Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право

Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран и ЕС

Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран и ЕС

09.01.2017.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал Указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

Ключевые слова: Аэропорт, Балтия – СНГ, Беларусь, Бизнес, ЕС – СНГ , Латвия, Транспорт, Туризм

Литва останавливает создание центра данных из-за связей с ФСБ России
09.01.2017.Литва останавливает создание центра данных из-за связей с ФСБ России

В Узбекистане создадут фармацевтические индустриальные зоны
09.01.2017.В Узбекистане создадут фармацевтические индустриальные зоны

06.01.2017.Литва вышла на 4 место в ЕС по росту розничной торговли

06.01.2017.Индекс потребительских цен в Эстонии незначительно увеличился за год

06.01.2017.Подорожание нефти будет повышать цены для потребителей

06.01.2017.Военнослужащие танковой бригады США начинают прибывать в Европу

05.01.2017.Цены производителей промпродукции в ноябре в Латвии за год снизились, в Эстонии и Литве повысились



Балтия : Реальный сектор Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт

Строительство Кекавской окружной дорог запланировано на 2019 год

Строительство Кекавской окружной дорог запланировано на 2019 год

09.01.2017.

Строительные работы по проекту частно-публичного партнерства "Кекавская окружная дорога E67/A7" могут начаться в 2019 году, рассказал журналистам LETA председатель правления АО Latvijas valsts celi (LVC) Янис Ланге.

Ключевые слова: Инвестиции, Латвия, Строительство, Транспорт, Финансы

Протек потолок Белого зала Рижского замка
09.01.2017.Протек потолок Белого зала Рижского замка

В новогоднюю ночь в Таллинне и Вильнюсе пассажирские перевозки были намного доступнее, чем в Риге
09.01.2017.В новогоднюю ночь в Таллинне и Вильнюсе пассажирские перевозки были намного доступнее, чем в Риге

09.01.2017.Цена на электроэнергию в Литве выросла из-за морозов

06.01.2017.Оборот Alexela Oil в 2016 году составил 118,1 млн. евро

06.01.2017.Грузооборот Вентспилсского порта в 2016 году упал на 16,4%

06.01.2017.Выросли расходы на первый этап реконструкции эстрады в Межапарке

06.01.2017.Вильнюс продлил конкурс на концессию для Национального стадиона



Балтия : Финансы Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса

Австрийское отделение российского Сбербанка выдало кредит для расчета за акции литовской Auga Group

Австрийское отделение российского Сбербанка выдало кредит для расчета за акции литовской Auga Group

06.01.2017.

Литовский предприниматель Кястутис Юшчюс подтвердил LETA/BNS, что средства для управляемой им группы Baltic Champs Group для расчета за акции одной из крупнейших в стране компаний инвестиций в сельское хозяйство - Auga Group предоставило подразделение российского государственного банка Сбербанк в Австрии.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Литва, Россия, Сельское хозяйство, Слияния и поглощения, Финансы

Эстония инвестирует 18,9 млн. евро в регионы Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа
06.01.2017.Эстония инвестирует 18,9 млн. евро в регионы Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа

Латвийских чиновников премировали на 18 млн. евро в 2015 году
05.01.2017.Латвийских чиновников премировали на 18 млн. евро в 2015 году

04.01.2017.В Латвии зарегистрировано более 45 тыс. плательщиков налога с микропредприятий

04.01.2017.Премии и поощрения в МИДе Латвии превысили 410 тыс. евро

03.01.2017.Максимум страхового возмещения по безработице в Эстонии – 1347 евро

03.01.2017.В системе электронного здравоохранения выписано более 1900 электронных рецептов и 1300 электронных больничных

03.01.2017.Выросло поступление подоходного налога в эстонских самоуправлениях



Люди говорят Интервью, Люди дела, Прямая речь

Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»

Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»

06.01.2017.

Каким 2016 год был для населения Латвии, какие факторы оказали наибольшее влияние на изменение настроения жителей, а также чего ожидать латвийцам от 2017 года, порталу RuBaltic.Ru рассказал директор Центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Ключевые слова: Латвия, Общество, Прямая речь, Экономика

2017 год в сфере корпоративной коммуникации: наводим порядок, анализируем и расширяем границы
05.01.2017.2017 год в сфере корпоративной коммуникации: наводим порядок, анализируем и расширяем границы

Есть такой мегаполис под названием Москва – или кирпичики Биосан
03.01.2017.Есть такой мегаполис под названием Москва – или кирпичики Биосан

03.01.2017.Газпром достиг исторического максимума поставок газа в дальнее зарубежье

30.12.2016.Мариус Юндулас: «У страхования в странах Балтии есть большой потенциал для роста»

23.12.2016.Трамвайная линия в районе Сканстес обеспечит развитие инфраструктуры и увеличит мобильность

22.12.2016.Проживающие за пределами Латвии граждане при отправке денег на родину становятся заложниками СГД

20.12.2016.Директор рижской школы: нельзя одновременно реформировать содержание и форму образования!



Круглый стол Круглый стол

Латвийские банки: что впереди?

Латвийские банки: что впереди?

20.05.2016.

18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы

Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок

Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков

19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль

19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?

18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков

18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана

17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике



Образование и наука Образование и наука, Экономическая история, Книга

Учащихся средних образовательных учреждений приглашают принять участие в конкурсе “Я горжусь достигнутым”

Учащихся средних образовательных учреждений приглашают принять участие в конкурсе “Я горжусь достигнутым”

09.01.2017.

Для того чтобы популяризировать профессиональное образование и получить более полное представление о профессиональном потенциале и талантах молодежи, Министерство образования и науки (МОН) в сотрудничестве с Латвийской конфедерацией работодателей (ЛКРД) объявляет конкурс “Я горжусь достигнутым”, сообщили БК представители министерства.

Ключевые слова: Образование и наука, Общество

Pietiek. Lv: Реорганизация ЛУ или спасение от банкротства?
09.01.2017.Pietiek. Lv: Реорганизация ЛУ или спасение от банкротства?

На перевод культурного наследия ЛНБ в цифровой формат выделено 14 млн. евро
06.01.2017.На перевод культурного наследия ЛНБ в цифровой формат выделено 14 млн. евро

05.01.2017.Университет эдукологии и Университет им. Витаутаса Великого планируется объединить до конца года

04.01.2017.Таллиннский университет основал центр исследования основных прав

03.01.2017.Рижскую академию педагогики и управления образованием присоединят к Латвийскому университету

30.12.2016."Человеком Европы в Латвии" стал квантовый физик и математик Андрис Амбайнис

29.12.2016. Эстония направит почти 15 млн. евро на молодежные программы



Читайте также: Благотворительность, Форумы

Фонд Rietumu и Рижский русский театр проводят благотворительную акцию для воспитанников детских домов Латвии

Фонд Rietumu и Рижский русский театр проводят благотворительную акцию для воспитанников детских домов Латвии

21.12.2016.

Благотворительный фонд Rietumu совместно с Рижским русским театром имени Михаила Чехова вновь проводит благотворительную акцию – для воспитанников детских домов Латвии.

Ключевые слова: Банки, Благотворительность, Культура, Латвия, Общество, Финансы

Новый президент FIABCI Baltic приглашает на 68-й Всемирный конгресс FIABCI в Андорру
20.12.2016.Новый президент FIABCI Baltic приглашает на 68-й Всемирный конгресс FIABCI в Андорру

Рига вновь участвует в Международном рождественском фестивале в Москве
20.12.2016.Рига вновь участвует в Международном рождественском фестивале в Москве

19.12.2016."Коробки храбрости"для онкологического отделения детской больницы

16.12.2016.В галерее Rietumu – выставка современного дизайна и украшений

15.12.2016.При поддержке компании «УРАЛХИМ» в Латвии состоялось выступление Светланы Захаровой

09.12.2016.В рижском музее югендстиля открылась выставка «Венгерское Рождество»

08.12.2016.Детский праздник в центре «Вайвари» украсил концерт Фонда Германа Брауна



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