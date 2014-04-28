Балтийский курс

23.01.2017.

Когда Рудольф Джулиани в начале 90—х годов стал мэром Нью-Йорка, он решил бороться с уличной преступностью, на первый взгляд, непонятным способом – вместо того, чтобы увеличить количество полицейских или ужесточить наказание, Джулиани стал благоустраивать город. Сносить трущобы, стеклить окна, превращать городские парки в места, где можно безопасно и с комфортом гулять в любое время суток. С помощью этих, казалось бы, само собой разумеющихся мер Джулиани добился сокращения числа темных и деградированных территорий, благодаря чему уменьшилось и «поле действий» для различных криминальных группировок, а уровень безопасности в Нью-Йорке существенно повысился.