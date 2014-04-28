Балтийский курс

01.02.2017.

Как свидетельствуют данные Совета присяжных нотариусов Латвии (СПНЛ), за последнее десятилетие в Латвии в среднем выдавалось почти 40 000 доверенностей в год. Причины выписывания доверенностей могут быть разными. К примеру, если сделка запланирована на определенное время, а человек отсутствует в Латвии или он уверен, что кто-то другой сможет лучше провести эту конкретную сделку, став его доверенным лицом. Нотариусы выдают доверенность и в том случае, когда представлять интересы человека, например, в государственных учреждениях или в ходе судебного процесса, следует доверить профессионалу.