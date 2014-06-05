Балтийский курс

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Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Латвии превысил 300 млн. евро

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Латвии превысил 300 млн. евро

16.01.2017.

В прошлом году объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Латвии четвертый год подряд превысил 300 млн. евро, сообщили БК в компании консультаций по недвижимости Colliers International.

Ключевые слова: Инвестиции, Латвия, Недвижимость, Рынки и компании, Финансы, Хорошо для дела

Lattelecom инвестировал в строительство широкополосного интернета 80,2 млн. евро
16.01.2017.Lattelecom инвестировал в строительство широкополосного интернета 80,2 млн. евро

Литовская моцарелла отправилась в Китай
16.01.2017.Литовская моцарелла отправилась в Китай

13.01.2017.В прошлом году оборот шеринговой экономики в Эстонии превысил 40 млн. евро

13.01.2017.Рига, Таллинн и Вильнюс - в первой десятке городов, популярных у россиян в новогодние праздники

13.01.2017.Рынок газа в Латвии откроется с 3 апреля

13.01.2017.Количество железнодорожных пассажиров в Эстонии выросло на 4%

12.01.2017.Оборот Madara Cosmetics в прошлом году вырос почти на 45%



Балтия : новости и аналитика Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право

Литовский премьер ставит под сомнение Rail Baltic

Литовский премьер ставит под сомнение Rail Baltic

16.01.2017.

стония планирует, что 31 января премьер-министры стран Балтии подпишут соглашение по проекту железной дороги европейской колеи Rail Baltica, однако литовский премьер Саулюс Сквярнялис в этом не уверен, сообщает LETA/BNS.

Ключевые слова: ЕС – Балтия, Железная дорога, Литва, Сотрудничество, Строительство, Транспорт, Финансы, Фонды

Латвия не рассматривает вопрос эмбарго по Беларусской АЭС
16.01.2017.Латвия не рассматривает вопрос эмбарго по Беларусской АЭС

Литва - основной экспортер горючего в Латвию
16.01.2017.Литва - основной экспортер горючего в Латвию

13.01.2017.В. Ландсбергис: элиту приучают к мысли о том, что маленькая ядерная война допустима

13.01.2017.Рита Спроге сменила Труксниса на посту мэра Юрмалы

13.01.2017.Трукснис сегодня уйдет с поста председателя Юрмальской думы

13.01.2017.Утвержден список приоритетов председательства Эстонии в ЕС

13.01.2017.Эстония ликвидирует уездные управы с 1 января 2018 года



Балтия : Реальный сектор Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт

Детали изолированной работы системы ЛЭП Балтии сообщат осенью

Детали изолированной работы системы ЛЭП Балтии сообщат осенью

16.01.2017.

Поскольку Балтийские страны готовятся отключиться от кольца ЛЭП БРЭЛЛ и синхронизировать свои электросети с Западной Европой, будут проведены испытания возможности работы сетей в Латвии, Литве и Эстонии в изолированном режиме. К осени международная консалтинговая компания Tractebel Engineering подготовит исследование испытаний, сообщает LETA/BNS.

Ключевые слова: Балтия, ЕС – Балтия, Транспорт, Энергетика, Энергорынок

На европейских рейсах Lufthansa начали тестировать доступ в Интернет
13.01.2017.На европейских рейсах Lufthansa начали тестировать доступ в Интернет

И.о. председателя правления аэропорта "Рига" стала Илона Лице
13.01.2017.И.о. председателя правления аэропорта "Рига" стала Илона Лице

13.01.2017.В Таллинне открылся Центр оборонных инвестиций

13.01.2017.Линию Таллинн-Хельсинки компании Viking Line временно будет обслуживать Rosella

13.01.2017.Латвия выступает за синхронизацию ЛЭП через Польшу - премьер Литвы

13.01.2017.Эстонская Skano с марта прекращает деятельность в Украине

12.01.2017.В Эстонии выдали 111 000 мобильных ID



Балтия : Финансы Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса

В Эстонии готовят налог против вывода средств из страны

В Эстонии готовят налог против вывода средств из страны

16.01.2017.

Правительство намерено ограничить вывод прибыли предприятий из Эстонии посредством кредитов и в этой связи с 2018 года намерено ввести так называемый налог на кредит, который фирмы уплачивали бы при займе средств внутри концерна, сообщает LETA/BNS.

Ключевые слова: Налоги, Финансы, Эстония

СГД выполнила план на 101,1%
13.01.2017.СГД выполнила план на 101,1%

Бюджетные доходы Литвы превысили план на 237 млн. евро
13.01.2017.Бюджетные доходы Литвы превысили план на 237 млн. евро

13.01.2017.Профицит текущего счета платежного баланса Эстонии составил в ноябре 76 млн. евро

13.01.2017.Профицит текущего счета платежного баланса Латвии за 11 месяцев - 291,79 млн. евро

13.01.2017.Реверсный порядок уплаты НДС на электронику в Латвии принес первые результаты

12.01.2017.В 2016 году латвийская Служба по предотвращению легализации незаконно полученных средств заморозила более 36 млн. евро

12.01.2017.Банк SEB получил лицензию консультанта по вопросам приобретения и слияния предприятий



Люди говорят Интервью, Люди дела, Прямая речь

Алексей Широв: Общее дело важнее личных обид

Алексей Широв: Общее дело важнее личных обид

16.01.2017.

Рижский гроссмейстер ответил на вопросы главного редактора сайта РШФ Владимира Барского.

Ключевые слова: Латвия, Общество, Прямая речь

Байба Лулле: «Налоги на недвижимость уже похожи на рэкет. Нас ограничат 8 кв. метрами?»
13.01.2017.Байба Лулле: «Налоги на недвижимость уже похожи на рэкет. Нас ограничат 8 кв. метрами?»

Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»
06.01.2017.Арнис Кактиньш: «Доверие к правительству Латвии не снизится – ниже уже некуда»

05.01.2017.2017 год в сфере корпоративной коммуникации: наводим порядок, анализируем и расширяем границы

03.01.2017.Есть такой мегаполис под названием Москва – или кирпичики Биосан

03.01.2017.Газпром достиг исторического максимума поставок газа в дальнее зарубежье

30.12.2016.Мариус Юндулас: «У страхования в странах Балтии есть большой потенциал для роста»

23.12.2016.Трамвайная линия в районе Сканстес обеспечит развитие инфраструктуры и увеличит мобильность



Круглый стол Круглый стол

Латвийские банки: что впереди?

Латвийские банки: что впереди?

20.05.2016.

18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы

Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок

Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков

19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль

19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?

18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков

18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана

17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике



Образование и наука Образование и наука, Экономическая история, Книга

Спортивную стипендию Alma получит 43 ребенка

Спортивную стипендию Alma получит 43 ребенка

12.01.2017.

В результате благотворительной кампании Эффект бабочки, проведенной по инициативе Valio и Союза защиты детей Эстонии, спортивную стипендию получили 43 малообеспеченных ребенка. Их спортивное образование которых Valio поддержит суммой в более чем 9000 евро, сообщили БК представители Valio.

Ключевые слова: Здоровье, Образование и наука, Общество, Продукты питания, Рынки и компании, Эстония

Сократят количество университетов в Литве
12.01.2017.Сократят количество университетов в Литве

Реорганизация латвийских вузов - каждый сам за себя
11.01.2017.Реорганизация латвийских вузов - каждый сам за себя

10.01.2017.Latvia Tours Traveltech приглашает студентов принять участие в конкурсе научных работ

10.01.2017.Книгу миллионера Юлия Круминьша перевели на русский

09.01.2017.Учащихся средних образовательных учреждений приглашают принять участие в конкурсе “Я горжусь достигнутым”

09.01.2017.Pietiek. Lv: Реорганизация ЛУ или спасение от банкротства?

06.01.2017.На перевод культурного наследия ЛНБ в цифровой формат выделено 14 млн. евро



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В результате благотворительной акции, приуроченной к десятилетию ABLV Charitable Foundation – пожертвовано свыше миллиона евро

В результате благотворительной акции, приуроченной к десятилетию ABLV Charitable Foundation – пожертвовано свыше миллиона евро

16.01.2017.

В результате благотворительной акции, приуроченной к десятилетию ABLV Charitable Foundation, собрана рекордная сумма – 1 046 173 EUR, которая позволит, по крайней мере, в том же объеме, что и в прошлом году, оказывать помощь сотням детей, способствовать и впредь облагораживанию городской среды Риги, а также работать над созданием Латвийского Музея современного искусства.

Ключевые слова: Банки, Благотворительность, Здоровье, Культура, Латвия, Финансы

Ученики латвийских музшкол увидят оперу «Мария Стюарт» при поддержке Rietumu
10.01.2017.Ученики латвийских музшкол увидят оперу «Мария Стюарт» при поддержке Rietumu

Фонд Rietumu и Рижский русский театр проводят благотворительную акцию для воспитанников детских домов Латвии
21.12.2016.Фонд Rietumu и Рижский русский театр проводят благотворительную акцию для воспитанников детских домов Латвии

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