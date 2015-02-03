Балтийский курс

30.12.2016.

отрасли туризма в следующем году спада не предвидится, если только экономическая ситуация в стране существенно не изменится, и 2017 год может быть схожим с 2016, с небольшим ростом. Такой прогноз агентству LETA высказала вице-президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров (ЛАТА), член правления Amadeus Latvia Кития Тигуле.