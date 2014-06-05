Балтийский курс

Хорошо для дела Хорошо для дела

Минэкономики ожидает стабильный рост в обрабатывающей промышленности Латвии

Минэкономики ожидает стабильный рост в обрабатывающей промышленности Латвии

03.02.2017.

Латвии и в этом году в обрабатывающей промышленности сохранится стабильный рост. Такой прогноз агентству LETA высказал представитель Министерства экономики Эдмунд Гергелевич.

Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Промышленность, Хорошо для дела, Экономика, Экспорт

Эстонская компания Tsolutions расширяет сотрудничество с Transdev во Франции
03.02.2017.Эстонская компания Tsolutions расширяет сотрудничество с Transdev во Франции

С 1 апреля в Латвии меняется система расчетов в интернет-банках
02.02.2017. С 1 апреля в Латвии меняется система расчетов в интернет-банках

02.02.2017.В Резекне вводится бесплатный проезд на общественном транспорте

02.02.2017.Новый завод в Вентспилсе посетил топ-менеджер мирового лидера в упаковочной индустрии

01.02.2017.Рынок новых автомобилей в Литве в этом году увеличился на 15%

01.02.2017.Эстонские налоговики меняют методы работы

01.02.2017.ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга



Балтия : новости и аналитика Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право

Выпуск промышленной продукции в Латвии вырос в 2016 году на 4,9%

Выпуск промышленной продукции в Латвии вырос в 2016 году на 4,9%

03.02.2017.

Выпуск промышленной продукции в 2016 году по календарно выровненным данным в сравнительных ценах вырос по сравнению с 2015 годом на 4,9%, сообщает Центральное статистическое управление.

Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Промышленность, Рынки и компании, Статистика, Экспорт

Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран
03.02.2017.Новый посол России в Латвии настроен на улучшение отношений двух стран

Упростят пересечение границы жителями приграничных территорий России и Латвии
03.02.2017.Упростят пересечение границы жителями приграничных территорий России и Латвии

03.02.2017.Эстония вместе с Финляндией купит не менее 12 САУ K9 Thunder

03.02.2017.ЦИК официально объявила дату выборов в самоуправления

03.02.2017.Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима

02.02.2017.Низкая базовая инфляция сдерживает скорость роста цен в Эстонии

02.02.2017.В центре Таллинна произошла перестрелка



Балтия : Реальный сектор Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт

Lietuvos energija надеется на одобрение проекта когенерационной станции

Lietuvos energija надеется на одобрение проекта когенерационной станции

03.02.2017.

Литовский холдинг энергокомпаний Lietuvos energija надеется, что правительство в ближайшее время примет решение по Каунасской когенерационной станции, чья предварительная стоимость оценивается в 147 млн. евро, и дискуссии о целесообразности ее строительства завершатся, пишет LETA/BNS.

Ключевые слова: Литва, Рынки и компании, Строительство, Энергетика, Энергорынок

Убытки Lietuvos gelezinkeliai достигли 1,8 млн. евро в 2016 году
03.02.2017.Убытки Lietuvos gelezinkeliai достигли 1,8 млн. евро в 2016 году

Объявлен конкурс на должность председателя правления аэропорта ''Рига''
03.02.2017. Объявлен конкурс на должность председателя правления аэропорта ''Рига''

03.02.2017.В Латвии началась эпидемия рака кожи

02.02.2017.Cудно Superstar от Tallink отправилось в Италию

02.02.2017.Сейм против запрета учреждать СМИ самоуправлениям

02.02.2017.Свиные консервы из эстонских госзапасов распределены

02.02.2017.Уволен глава литовской госкомпании Oro navigacija



Балтия : Финансы Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса

В Латвии с ростом ДТП увеличились убытки по ОСТА

В Латвии с ростом ДТП увеличились убытки по ОСТА

03.02.2017.

В 2016 году число ДТП, о которых были поданы заявления в страховые общества, составило 37 367, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 8,85%. Объем убытков отрасли, по сравнению с 2015 годом, увеличился на 0,1 млн. евро.

Ключевые слова: Латвия, Страхование, Финансы

e-maksuamet принимает свидетельства о налоговых данных
03.02.2017.e-maksuamet принимает свидетельства о налоговых данных

Профицит бюджета Рижского самоуправления в 2016 году составил 33,8 млн. евро
02.02.2017.Профицит бюджета Рижского самоуправления в 2016 году составил 33,8 млн. евро

01.02.2017.Латвийцы задолжали алиментов на 200 млн. евро

01.02.2017.Центры обслуживания клиентов СГД меняют время работы

31.01.2017.DNB и Nordea подали ходатайство об объединении

31.01.2017.Балтийские центробанки выпустят общую памятную монету

30.01.2017.Krediidipank меняет собственников и название



Люди говорят Интервью, Люди дела, Прямая речь

Эгонс Меднис: "Ещё раз повысите налоги - и мы переносим производство"

Эгонс Меднис: "Ещё раз повысите налоги - и мы переносим производство"

02.02.2017.

Президент акционерного общества ELKO Grupa Эгон Меднис в интервью порталу lv.lv сравнил деловую среду Латвии и других стран. По его мнению, самые большие проблемы бизнесу доставляет нестабильность правительства и налоговой сферы.

Ключевые слова: Бизнес, Латвия, Налоги, Прямая речь, Рынки и компании, Торговля

Как не стать заложником собственноручно выданной доверенности?
01.02.2017.Как не стать заложником собственноручно выданной доверенности?

Гунтис Улманис отругал латышей за Россию
30.01.2017.Гунтис Улманис отругал латышей за Россию

30.01.2017.Агнешка Якобсон-Челецка: Балтика – наш общий генетический код

27.01.2017.«Падение с обрыва» Brexit не исключается

23.01.2017.Мобильные приложения для борьбы с теневой экономикой

19.01.2017.Что ждет пенсионную экономику в странах Балтии

18.01.2017.Илмарс Межс: безработным достаточно платить пособие месяц



Круглый стол Круглый стол

Латвийские банки: что впереди?

Латвийские банки: что впереди?

20.05.2016.

18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.

Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы

Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок

Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков

19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль

19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?

18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков

18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана

17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике



Образование и наука Образование и наука, Экономическая история, Книга

В Латвии хотят предупредить причины антисоциального поведения детей

В Латвии хотят предупредить причины антисоциального поведения детей

03.02.2017.

Министерство юстиции разработало законопроект о превенции антисоциального поведения детей, предусматривающий введение системы для устранения причин такого поведения детей, сообщила агентству LETA представитель Минюста Лана Ивулане.

Ключевые слова: Латвия, Образование и наука

Вышла билингвальная антология «12 поэтов из России»
03.02.2017.Вышла билингвальная антология «12 поэтов из России»

11 687 эстонцев смогут пройти бесплатное профессиональное обучение
03.02.2017.11 687 эстонцев смогут пройти бесплатное профессиональное обучение

03.02.2017.В Вильнюсе состоялась презентация книг по истории Кавказа

01.02.2017.Объявлен набор на участие в конкурсе “Таланты Инессы Галанте”

31.01.2017.ТТУ и Минобороны упрекают за нарушение конфиденциальности эстонского ученого

28.01.2017.Школа "Иннова" получила новую лицензию

25.01.2017.10 000 EUR для поддержки латвийских студентов



Читайте также: Благотворительность, Форумы

Объявлен конкурс на агента года в сфере недвижимости

Объявлен конкурс на агента года в сфере недвижимости

03.02.2017.

7 февраля во второй раз стартует конкурс «Агент по недвижимости 2017», который организуют Латвийская ассоциация недвижимости LANĪDA и ведущий портал по недвижимости City24 в сотрудничестве с банком DNB. Три лучших агента прошлого года - Лига Кохтанена, Кристине Дубане и Константин Киука – признали, что участие в конкурсе не только доставило множество положительных эмоций, но и обогатило неоценимым полезным опытом.

Ключевые слова: Латвия, Недвижимость, Рынки и компании, Форум

В галерее Rietumu выставка Татьяны Пальчук «Гимн Творчеству»
03.02.2017.В галерее Rietumu выставка Татьяны Пальчук «Гимн Творчеству»

В Латвийском университете обсудят вопросы стратегического мышления
02.02.2017.В Латвийском университете обсудят вопросы стратегического мышления

01.02.2017.Rietumu представит свои возможности на форуме «Экспорт. Импорт. Развитие-2017»

31.01.2017.В Даугавпилсской крепости пройдет бал-маскарад

27.01.2017. Balttour 2017 пройдет в Риге с 3 по 5 февраля

24.01.2017.Эксперт: лишь несколько человек способны в одиночку работать идеально

24.01.2017.Продажей каждого изделия марки Põnn компания Salvest поддерживает больных детей



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