Балтийский курс

Хорошо для дела
Хорошо для дела
Президент Латвии провозгласил поправки к налоговому законодательству30.12.2016.
последний рабочий день года президент Раймонд Вейонис провозгласил принятые Сеймом 20 декабря поправки к законам о микропредприятиях и о социальных взносах, которые вступят в силу в следующем году.
Ключевые слова: Латвия, Налоги, Рынки и компании, Финансы
29.12.2016.Латвийские ГЭС в 2016 году увеличили производство электроэнергии
29.12.2016.Союз турфирм Эстонии назвал 2016 год благоприятным для туризма в Эстонии
28.12.2016.Эстония выступает за более широкое использование полученных из космоса данных
28.12.2016.Прибыль банков за 11 месяцев составила 440,1 млн евро
28.12.2016.Рижский аэропорт встретил рекордного пассажира
28.12.2016.Профицит латвийского госбюджета - 140 млн. евр
28.12.2016.В Вентспилсе построят музшколу и концертный зал за 26 млн. евро
Балтия : новости и аналитика
Аналитика, ЕС - Балтия, Балтия - СНГ, Право
Либерализация газового рынка в Латвии облегчит торговлю газом между Литвой и Эстонией30.12.2016.
Взоры участников энергетического рынка Литвы в 2017 г. обратятся на Латвию, где с апреля будет либерализирован рынок природного газа. До сего времени государственный газовый бизнес монополизировала контролируемая Газпромом компания Latvijas Gaze, поэтому литовские предприятия по торговле газом никак не могли на него попасть, говорится в обзоре LETA/BNS.
Ключевые слова: Аналитика, Балтия, Газ, ЕС – Балтия, Рынок газа
29.12.2016.Министр иностранных дел Эстонии не считает разумным выставление претензии России
29.12.2016.Рижский вагоностроительный завод обратился в суд за правовой защитой
29.12.2016.Послу Беларуси вручена нота относительно нового инцидента с корпусом реактора на ОАЭС
29.12.2016.Литву в споре с Газпромом будет представлять Shearman & Sterling
29.12.2016.Американские сенаторы: для ситуации с безопасностью в регионе нужны единые решения
28.12.2016.Два литовских пограничника и таможенник подозреваются в работе на ОПГ
28.12.2016.Индекс экономических настроений потребителей в Эстонии немного вырос
Балтия : Реальный сектор
Транспорт, Рынки и компании, Энергетика, Недвижимость, Технологии, Туризм, LIVE RĪGA, Балтийский экспорт
Латвийские туроператоры прогнозируют небольшой рост в 2017 году30.12.2016.
отрасли туризма в следующем году спада не предвидится, если только экономическая ситуация в стране существенно не изменится, и 2017 год может быть схожим с 2016, с небольшим ростом. Такой прогноз агентству LETA высказала вице-президент Латвийской ассоциации турагентов и туроператоров (ЛАТА), член правления Amadeus Latvia Кития Тигуле.
Ключевые слова: Аналитика, Латвия, Рынки и компании, Туризм
30.12.2016.Экологический ущерб от аварии сточных труб в Вильнюсе может составить 300 тыс. евро
30.12.2016.Правительство Эстонии одобрило принципы климатической политики
29.12.2016.Skype Technologies OU cокращает оборот и штаты
29.12.2016.Россия уже не является главной конечной целью для латвийских автоперевозчиков
29.12.2016.Vilniaus energija просит Стокгольмский арбитраж назначить оценщиков Вильнюсского теплового хозяйства
29.12.2016.Готовятся убрать фуникулер с горы Гядиминаса
28.12.2016.Национальные особенности жителей Латвии при приобретении жилья
Балтия : Финансы
Финансы, Инвестиции, Покупка/продажа бизнеса
Наибольшие риски для банковской системы Эстонии исходят из Северных стран30.12.2016.
Наиболее серьезный потенциальный риск для банковской системы Эстонии несет внешняя экономическая среда, в первую очередь, быстрый рост кредитов и цен на недвижимость в Северных странах, утверждают аналитики Финансовой инспекции Эстонии LETA/BNS.
Ключевые слова: Аналитика, Банки, ЕС – Балтия, Финансы, Эстония
30.12.2016.С 2017 года в Эстонии начнет действовать Алиментный фонд
30.12.2016.КРФК утвердила рекомендации для применения санкций
29.12.2016.Объемы денежных переводов из Австралии в Эстонию достигли пика в 2014 году
28.12.2016.В Литве повысят пенсии на 20 евро
27.12.2016.Прямые переводы денег на карту через мобильные приложения для iPhone и iPad
26.12.2016.В ноябре работникам Сейма и автобазы парламента выплачено 488 465 евро
23.12.2016.В Латвии ограничат сделки наличными между физическими лицами
Люди говорят
Интервью, Люди дела, Прямая речь
Мариус Юндулас: «У страхования в странах Балтии есть большой потенциал для роста»30.12.2016.
На балтийском рынке страхования происходят большие перемены: крупные игроки становятся крупнее, борьба за место лидера начинается заново. По мнению главы Gjensidige в странах Балтии Мариуса Юндуласа, здесь есть за что бороться: в странах Балтии достаточно сегментов, где страхование находится еще в зачаточном состоянии, следовательно, есть и место для роста.
Ключевые слова:
23.12.2016.Трамвайная линия в районе Сканстес обеспечит развитие инфраструктуры и увеличит мобильность
22.12.2016.Проживающие за пределами Латвии граждане при отправке денег на родину становятся заложниками СГД
20.12.2016.Директор рижской школы: нельзя одновременно реформировать содержание и форму образования!
14.12.2016.Прощальное письмо владельцев кафе в Адажи
14.12.2016.Популярный портал объявлений в Латвии осложнил жизнь продавцам недвижимости
13.12.2016.Президент Rietumu: Латвия может выиграть от Брексита
13.12.2016.Воланд в Риге или Рождество Света? Happy X-mass!
Круглый стол
Круглый стол
Латвийские банки: что впереди?20.05.2016.
18 мая в Балтийской международной академии прошел 21 международный круглый стол-семинар. На сей раз была заявлена тема «Латвийские банки: что впереди?», навеянная наступлением международных экономических структур на нерезидентов банков. Дискуссия была горячей, в результате более чем двухчасового обсуждения эксперты пришли к утешительному выводу: нерезиденты нужны банкам и экономике Латвии, однако контроль по предотвращению легализации преступно нажитых средств должен быть усилен.
Ключевые слова: Балтия – СНГ, ЕС – Балтия, Круглый стол, Латвия, Образование и наука, Технологии, Финансы
19.05.2016.Terra Incognita негативных процентных ставок
19.05.2016.Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков
19.05.2016.Криптовалюты — повод перезагрузить банковскую отрасль
19.05.2016.Почему латвийские банки ограничивают кредитование бизнеса?
18.05.2016.О кредитном балансе и кредитном дисбалансе латвийских банков
18.05.2016.О банковской сфере Узбекистана
17.05.2016.Диктат ТНК в современной мировой экономике
Образование и наука
Образование и наука, Экономическая история, Книга
"Человеком Европы в Латвии" стал квантовый физик и математик Андрис Амбайнис30.12.2016.
Титул "Человек Европы в Латвии" получил в этом году квантовый физик, математик Андрис Амбайнис, сообщила LETA/BNS.
Ключевые слова: ЕС – Балтия, Латвия, Образование и наука, Общество
29.12.2016. Эстония направит почти 15 млн. евро на молодежные программы
23.12.2016.Cуд отклонил требование частной школы Innova аккредитовать ее учебную программу
20.12.2016.Сейм Литвы просит правительство выработать план оптимизации сети университетов
19.12.2016.В ЛНБ откроется академическая база данных Academia
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Благотворительный фонд Rietumu совместно с Рижским русским театром имени Михаила Чехова вновь проводит благотворительную акцию – для воспитанников детских домов Латвии.
Ключевые слова: Банки, Благотворительность, Культура, Латвия, Общество, Финансы
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