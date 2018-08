Trouble finding holiday accommodation?

According to the latest figures from the EU statistics agency, Eurostat, France had the highest number of bed-places in tourist accommodation establishments* in 2016 (5.1 mln or 16.4% of the EU's total), followed by Italy (4.9 mln or 15.8%) and Spain (3.5 mln or 11.2%).

In total, 31.4 mln bed-places were available in the EU in 2016.





* Hotels, holiday and other short-stay accommodation, camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks.

Number of establishments, bedrooms and bed-places 2015 2016 2017 European Union (current composition) 31 140 717 31 319 386 n/a European Union (before the accession of Croatia) 30 202 104 30 332 114 n/a Euro area (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2010, EA17-2013, EA18-2014, EA19) 22 527 052 22 601 949 22 865 056 France 5 133 314 5 133 645 n/a Italy 4 879 313 4 942 512 5 037 798 United Kingdom 3 946 159 3 943 507 n/a Spain 3 526 937 3 515 810 3 558 650 Germany (until 1990 former territory of the FRG) 3 340 072 3 336 207 3 377 728 Netherlands 1 371 951 1 369 903 1 377 631 Greece 1 244 850 1 241 414 1 273 476 Austria 993 465 1 001 442 1 013 199 Croatia 938 613 987 272 1 059 992 Sweden 799 025 801 695 n/a Poland 710 274 749 191 773 957 Czech Republic 715 014 716 563 715 540 Switzerland : 681 306 n/a Portugal 551 687 567 772 n/a Norway 547 568 542 394 568 297 Hungary 440 449 446 400 418 912 Denmark 415 825 418 447 n/a Belgium 368 492 368 468 373 802 Bulgaria 322 465 328 264 348 724 Romania 325 841 326 098 n/a Finland 252 032 252 902 258 738 Ireland 199 756 199 756 n/a Slovakia 189 634 183 903 185 771 Montenegro n/a 153 424 n/a Slovenia 109 596 113 157 117 137 Cyprus 85 414 84 239 85 965 Lithuania 73 762 77 024 80 766 Luxembourg 64 011 63 862 n/a Estonia 58 072 59 471 61 663 Latvia 41 811 47 083 53 066 Former Yugoslav Republic of Macedonia, the 44 270 45 377 46 446 Iceland 42 177 43 623 44 508 Malta 42 883 43 379 44 631 Liechtenstein 2 041 2 434 2 378 Serbia n/a n/a n/a Turkey n/a n/a n/a

Source: here.